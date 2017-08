Actualidade

Pelo menos cinco pessoas morreram hoje na sequência de um atentado à bomba perpetrado perto da embaixada dos Estados Unidos em Cabul, informaram as autoridades afegãs.

O atentado suicida ocorreu por volta das 10:00 (06:30 em Lisboa), "perto de um banco" numa zona predominantemente residencial no centro de Cabul, afirmou o porta-voz do Ministério do Interior do Afeganistão Najib Danish à agência Efe.

O porta-voz da polícia da capital, Basir Mujahid, disse que "um atacante suicida detonou os explosivos que transportava consigo perto de uma das portas [de uma sucursal] do Banco de Cabul", a cerca de 300 metros da embaixada norte-americana e do Supremo Tribunal.