Actualidade

As vindimas na Região Demarcada do Dão estão a ser antecipadas "três a quatro semanas", esperando-se um vinho de boa qualidade se os produtores ficarem atentos à maturação das uvas, disse hoje à agência Lusa o enólogo Carlos Silva.

O enólogo da União das Adegas Cooperativas do Dão (UDACA) contou que "quem tem espumantes para fazer já começou a vindimar na semana passada e, esta semana, as pessoas estão a preparar-se para fazer brancos".

Segundo Carlos Silva, embora a região do Dão não seja toda igual, e haja umas zonas em que as uvas estão mais adiantadas do que em outras, no geral verifica-se "uma antecipação de três a quatro semanas comparativamente ao ano passado".