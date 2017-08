Actualidade

A Coreia do Sul insistiu hoje que vai procurar o diálogo com a Coreia do Norte, enquanto responde com firmeza aos seus testes de mísseis, como o realizado hoje, o qual sobrevoou o Japão pela primeira vez desde 2009.

"O Governo fará esforços diplomáticos para resolver o problema nuclear da Coreia do Norte de forma pacífica", afirmou hoje o ministro da Unificação de Seul, Cho Myoung-gyon, após o mais recente disparo de um míssil por parte de Pyongyang, citado pela agência Yonhap.

O titular da Unificação sul-coreano fez o comentário durante a sua intervenção num fórum sobre ajuda humanitária à Coreia do Norte, horas depois de o regime de Kim Jong-un ter efetuado o seu 13.º lançamento de um míssil balístico desde o início do ano.