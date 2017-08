Actualidade

O músico David Fonseca, a cantora Maria Bethânia e o compositor Shigeru Umebayash são alguns dos artistas que integram a banda sonora do documentário "O sentido da vida", de Miguel Gonçalves Mendes, em fase final de rodagem.

David Fonseca participou no domingo, em Viana do Castelo, na rodagem de uma das cenas finais do documentário, interpretando uma versão do fado "Havemos de ir a Viana", e junta-se a um universo musical do filme ao lado de vários músicos portugueses e estrangeiro.

"O sentido da vida", que só deverá chegar aos cinemas em 2019, é um documentário centrado numa viagem pelo mundo protagonizada por um jovem brasileiro, Giovane Brisotto, portador de paramiloidose familiar, uma doença degenerativa, de origem portuguesa, conhecida como "doença dos pezinhos".