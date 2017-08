Actualidade

A chanceler alemã, Angela Merkel, exigiu hoje que a Turquia liberte os cidadãos alemães que tem em prisão preventiva "sem justificação", instando Ancara a respeitar os princípios do Estado de Direito.

Na sua tradicional conferência de imprensa de verão e a menos de um mês das eleições gerais no país, Merkel reconheceu que as relações com a Turquia atravessam uma "fase complicada", assegurando que deseja que melhorem.

Realçou, no entanto, que para isso é necessário que se respeitem os princípios do Estado de Direito, que o seu Governo não considera que neste momento estejam garantidos na Turquia.