Actualidade

O Barómetro do Emprego do Instituto de Investigação Económica alemão (Ifo) caiu em agosto para os 112.2 pontos (dos 112.1 pontos de julho).

Segundo o Ifo, as empresas alemãs, continuam, no entanto, muito motivadas para recrutar, com a maioria a planear expandir a sua força de trabalho.

Estes planos, segundo o Ifo, refletem a situação económica muito favorável ao nível da indústria, em todos os principais segmentos.