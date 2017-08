Actualidade

A Feira do Ano de Montemor-o-Velho, que decorre de sábado a 10 de setembro, leva Amor Electro, Virgul e Átoa, entre outras artistas, àquele concelho do distrito de Coimbra, num certame com um orçamento de cerca de 180 mil euros.

A feira é "à moda antiga, mas com um toque de modernidade", afirmando-se como um espaço de "encontro de amigos e tradições", mas também de valorização das associações e entidades locais de Montemor-o-Velho, sublinhou hoje o presidente da Câmara, Emílio Torrão, durante a apresentação do evento.

A Feira do Ano conta com um orçamento de 180 mil euros, registando um aumento de cerca de 30 mil euros face a 2016, explanou Emílio Torrão, sublinhando que o cartaz de artistas foi "melhorado".