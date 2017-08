Actualidade

As vendas no retalho subiram 3,8% no primeiro semestre, face a igual período de 2016, para 8.967 milhões de euros, de acordo com o barómetro da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) hoje divulgado.

Nos primeiros seis meses do ano, o retalho alimentar registou um crescimento das vendas de 3,3% para 5.240 milhões de euros, sendo que a subida do não alimentar foi superior, de 4,5%, para 3.727 milhões de euros.

No total, as vendas do retalho alimentar e não alimentar aumentaram 3,8% para 8.967 milhões de euros.