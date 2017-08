Actualidade

O comércio externo de mercadorias nos países do G20 cresceu de abril a junho pelo quinto trimestre consecutivo, embora a um ritmo mais lento do que no trimestre anterior, divulgou hoje a OCDE.

Segundo as estatísticas do Comercio Internacional de Mercadorias da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), as exportações do G20 aumentaram 1,4% no segundo trimestre deste ano, abrandando face aos 3,4% dos três meses precedentes.

Já as importações subiram 1,7% quando no primeiro trimestre do ano tinham evoluído 4,2%.