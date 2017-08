Actualidade

As vendas no comércio a retalho registaram em julho um crescimento homólogo menos intenso que em junho, de 3,9%, enquanto os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas variaram 3,5%, 5,4% e 1,3%, respetivamente, divulgou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em junho o índice de volume de negócios no comércio a retalho tinha registado uma variação homóloga de 5,1% e os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas ajustadas de efeitos de calendário tinham apresentado taxas de variação de 3,6%, 6,5% e 1,2%, pela mesma ordem.

O abrandamento da variação homóloga das vendas no comércio traduz, de acordo com o INE, "evoluções distintas nos agrupamentos considerados": se o agrupamento de produtos não alimentares acelerou 0,3 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior, para uma variação homóloga de 6,4% em julho, o índice do agrupamento de produtos alimentares abrandou 2,9 p.p., passando de 3,8% para 0,9%.