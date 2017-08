Actualidade

Um responsável da China Three Gorges (CTG), a maior acionista da EDP, afirmou hoje em Lisboa que "está satisfeito" com o desempenho da EDP e com "os seus gestores seniores", sem no entanto se referir concretamente a António Mexia.

"Em geral, na CTG, como acionista da EDP, estamos satisfeitos com os nossos investimentos aqui e estamos satisfeitos com o desempenho da empresa e dos seus gestores seniores", afirmou aos jornalistas o vice-presidente executivo da empresa chinesa, Lin Chuxue, quando questionado sobre se confia em António Mexia para liderar a EDP e se pretende manter o gestor à frente da elétrica, não se comprometendo com uma eventual renovação de mandato.

Já quanto às investigações em curso na justiça portuguesa relativamente à EDP e a António Mexia, entre outros responsáveis, Lin Chuxue, que falava à margem da cerimónia de entrega de bolsas patrocinadas pela CTG e dirigidas a estudantes portugueses, que decorreu hoje na Embaixada da República Popular da China, em Lisboa, disse que "não está em posição de comentar isso", garantindo, no entanto, que "a CTG vai respeitar a lei do país".