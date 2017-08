Actualidade

O cantor Salvador Sobral cancelou, "por indicação médica", as atuações que tinha marcadas para quinta e sexta-feira em Faro e sábado em Anadia, anunciou hoje o agenciamento do músico.

"Por indicação médica, Salvador Sobral não poderá cumprir com os compromissos profissionais agendados para os próximos dias. O músico terá de parar a sua atividade por alguns dias para controlo da sua condição de saúde", refere a Fado in a box, agência que representa o cantor, num comunicado hoje divulgado.

Assim, estão canceladas as atuações de Salvador Sobral no Festival F, na quinta-feira a solo, no âmbito da digressão de apresentação de "Excuse Me", e na sexta-feira com os Alexander Search, bem como o espetáculo que tinha marcado em Anadia no sábado.