Os concursos de empreitadas de obras públicas promovidos até final de julho quase duplicaram face ao período homólogo de 2016, para 1.728 milhões de euros, com a atividade a manter-se em níveis de 2011, divulgou hoje a AICCOPN.

Segundo a edição de julho do Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), os contratos celebrados e reportados no Observatório das Obras Públicas no âmbito de concursos públicos, nos primeiros sete meses do ano, totalizaram 626 milhões de euros, mais 70% que o verificado em 2016.

"Assim, o volume de anúncios de concursos públicos, 1.728 milhões, é quase o triplo do total de procedimentos resultantes desta modalidade de contratação e que foi objeto de celebração e reporte no mesmo período", refere.