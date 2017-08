Actualidade

O corpo do jovem de 16 anos que desapareceu no domingo no açude de Monte da Barca, em Coruche, foi encontrado cerca das 12:30 de hoje, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte, o corpo do jovem foi encontrado pelas equipas de busca que desde domingo percorrem as águas da barragem.

Os meios de busca tinham sido reforçados hoje de manhã e o perímetro de busca alargado.