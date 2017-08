Actualidade

A chanceler alemã, Angela Merkel, manifestou hoje apoio à ideia de um ministro das Finanças e um orçamento comum para a zona euro, de "pequenas quantias", para ajudar países sem margem para gastos devido às regras europeias.

Na tradicional conferência de imprensa de verão e apenas a quatro semanas das eleições gerais da Alemanha, a governante argumentou a favor da reconversão do fundo permanente de resgate num fundo monetário europeu e revelou estar a estudar com Paris a criação de um cargo de ministro das Finanças para a zona euro.

"Rapidamente posicionei-me a favor de um orçamento comum para o euro, mas não um com centenas de milhões, com pequenas quantias para começar. Para fazer reformas quando não há margem do PEC. Para apoiar", explicou.