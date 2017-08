Mundiais Judo

Joana Ramos (-52 kg) foi hoje nona classificada nos Mundiais de Judo, em Budapeste, competição em que Sergiu Oleinic, o único português cabeça de série, foi eliminada ao primeiro combate.

A judoca do Sporting, com grande experiência nos 'tatamis', 24.ª do mundo, vice-campeã europeia em 2011 e bronze este ano, em Varsóvia, começou por vencer a britânica Kelly Edwards (31.ª), por ippon.

No segundo combate, a judoca teve um enorme desgaste, diante de Xing Wang (35.ª), ao vencer apenas no 'ponto de ouro', por 'waza-ari', quando estavam decorridos 6.47 minutos de combate, com várias interrupções devido a sangue na cara da chinesa.