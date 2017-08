Actualidade

O mexicano Paolo Medina, lateral direito nomeado na última época para o prémio 'Golden Boy', que distingue os melhores jovens na Europa, é reforço da equipa de juniores do Benfica, anunciou hoje o clube da Luz.

"Paolo Medina assinou pelos Juniores do Benfica. O defesa direito de 18 anos chega proveniente do Real Madrid", refere o Benfica na sua página oficial.

Os 'encarnados' assinalam que o defesa, internacional sub-18 pelo México, começou a jogar futebol aos nove anos em Espanha, no Deportivo Alcobendas, do qual saiu para integrar a formação do Real Madrid.