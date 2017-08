Actualidade

A diretora-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) afirmou hoje que o setor tem a "expectativa" de que seja alargada a lista de medicamentos não sujeitos a receita médica comercializados nos seus espaços.

"A expectativa do setor da distribuição" é de que "haja aqui um caminho que se faça no sentido de aumentarmos a lista dos produtos dos medicamentos não sujeitos a receita médica que podem ser vendidos e comercializados no espaço da distribuição", afirmou a diretora-geral da APED, Ana Isabel Trigo Morais, na apresentação do barómetro de vendas do primeiro semestre, que decorreu hoje em Lisboa.

Segundo a responsável, "é expectativa dos associados da APED e do setor que os reguladores, nomeadamente o Ministério da Saúde e o Infarmed, revejam esta lista de medicamentos que podem ser vendidos nestes espaços de saúde [da distribuição] e que, à semelhança daquilo que acontece noutros países que começaram a experiência há muotos mais anos, nós possamos ter uma oferta ao consumidor mais diversificada, sempre no cumprimento do que são os requisitos para a realização desta venda", acrescentou.