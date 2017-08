Actualidade

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, defendeu hoje que o tempo de espera para consultas e cirurgias piorou em comparação com o "momento dramático" da crise, em 2011, citando um relatório que, considera, dá razão aos centristas.

"O tempo de espera hoje está pior do que aquele que existia num momento dramático da crise em Portugal, que foi o ano de 2011", afirmou Assunção Cristas aos jornalistas, considerando muito preocupante o "aumento dos tempos de espera para as consultas e para as cirurgias".

Em causa está o Relatório Anual de Acesso aos Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde e Entidades Convencionadas relativo a 2016, que, de acordo com a líder centrista, vai ao encontro do que "há muitos meses, em várias idas do senhor ministro ao parlamento", o CDS tem sinalizado.