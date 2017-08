Actualidade

Os índices bolsistas norte-americanos seguiam a negociar no 'vermelho' pouco tempo após a abertura da sessão, com os mercados a reagirem à escalada da tensão derivada de um novo lançamento de um míssil pela Coreia do Norte.

Pelas 15:00, o Dow Jones estava a recuar 0,25% para os 21.753,67 pontos, ao passo que o tecnológico Nasdaq descia 0,43% para as 6.255,80 unidades e o alargado Standard and Poor's 500 baixava 0,42% para os 2.433,96 pontos.

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico que sobrevoou o Japão antes de cair no oceano Pacífico.