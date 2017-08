Actualidade

Mais de uma centena de modelos de dinossauros em tamanho real vão começar na segunda-feira a ser montados no Dino Parque da Lourinhã, a abrir no início de 2018, anunciaram hoje os promotores do projeto.

A empresa Parque dos Dinossauros da Lourinhã, com capitais alemães, detentora do projeto, informou em nota de imprensa que 13 camiões partiram hoje da Alemanha e deverão chegar na segunda-feira à Lourinhã, com modelos de dinossauros.

Entre eles, encontram-se o herbívoro 'diplodocus', com mais de 20 metros, o carnívoro bípede 'torvosaurus' (oito metros), do Jurássico Superior, há cerca de 150 milhões de anos, o terópode 'neovenator' (seis metros) ou o herbívoro 'parasaurolophus' (oito metros), do Cretáceo, entre os 145 e os 66 milhões de anos.