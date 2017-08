Mundial2018

O lateral-direito Ricardo, do FC Porto, foi chamado aos trabalhos da seleção portuguesa para colmatar a ausência de João Cancelo, que foi dispensado devido a lesão, revelou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O jogador do Inter de Milão sofreu um problema físico durante o treino que decorreu esta manhã na Cidade do Futebol, em Oeiras, e foi dado como inapto para os duelos com as Ilhas Faroé, agendado para quinta, e Hungria, em 3 de setembro.

Os dois encontros são do grupo B da fase de qualificação europeia para o Mundial2018.