US Open

A japonesa Naomi Osaka, 45.ª do 'ranking' mundial, afastou hoje a alemã Angelique Kerber, sexta da hierarquia e detentora do título, na primeira ronda do Open dos Estados Unidos em ténis.

Osaka ganhou o encontro em apenas 1:06 horas, tendo vencido com os parciais de 6-3 e 6-1, em embate disputado no 'court' central Arthur Ashe, coberto, numa altura em que os restantes encontros da segunda ronda se encontram suspensos devido à chuva.