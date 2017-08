Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou hoje que a tempestade tropical Harvey atingiu "proporções épicas" e expressou agradecimento aos serviços de emergência e às autoridades locais, que recolocaram 17 mil pessoas no estado do Texas.

"A proporção [da tempestade tropical Harvey] foi épica. Nunca ninguém tinha visto algo como isto e só quero dizer que foi uma honra para nós trabalhar com o governador e com toda a sua equipa", disse o Presidente no final de uma reunião com o governador do Estado do Texas, o republicano Greg Abbott, em Corpus Christi, uma cidade com 320 mil habitantes por onde já passou a tempestade tropical.

"O governador fez um trabalho simplesmente excecional, e pude dizer-lhe que os meus companheiros estão a dizer-me quão bem os seus agentes estiveram num trabalho conjunto; esta é uma verdadeira equipa", acrescentou Trump, que esta tarde chegou à pequena cidade do Texas com a preocupação de não interferir no trabalho de recuperação em curso.