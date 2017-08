OE2018

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, assegurou hoje que no Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) haverá um alívio fiscal que vai beneficiar 3,6 milhões de agregados.

"Haverá um alívio fiscal para os trabalhadores e estamos a falar de 3,6 milhões de agregados que serão beneficiados com este alívio fiscal, estamos a falar de alguma coisa com significado. Agora tem de ser feito com a necessária responsabilidade que proteja e defenda o próprio orçamento e a medida", revelou Pedro Nuno Santos em entrevista à agência Lusa - que será divulgada na íntegra na quarta-feira - a propósito das negociações do OE2018 com os partidos que apoiam parlamentarmente o executivo socialista.