O Vitória de Guimarães vai pagar 8.415 euros pelo comportamento indevido dos seus adeptos na visita ao Paços de Ferreira, na quarta jornada da I Liga de futebol, enquanto o pacense Awer Mabil foi suspenso por dois jogos.

De acordo com o mapa de castigos da quarta jornada da I Liga e da quinta ronda da II Liga, hoje divulgado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, as multas aos vimaranenses prendem-se com o arremesso de "duas garrafas, com água e sem tampa", bem como por cânticos impróprios durante o empate sem golos em Paços de Ferreira.

A verba é agravada pela reincidência do clube, que já tinha desembolsado mais de cinco mil euros pelo arremesso de duas cadeiras e várias garrafas de água na jornada anterior, na receção ao Sporting (derrota por 5-0).