(REFORMULADA) Washington, 29 ago (Lusa) - O Pentágono esclareceu que o míssil disparado hoje pela Coreia do Norte sobre o Japão não constituía qualquer perigo para o continente norte-americano, nem para a ilha de Guam.

Segundo um comunicado do Departamento da Defesa dos Estados Unidos da América, as forças norte-americanas apuraram que o míssil de médio alcance foi disparado de uma base perto de Pyongyang e caiu no Oceano Pacífico.

O míssil que sobrevoou a ilha de Hokkaido (norte), a segunda maior ilha do arquipélago do Japão, e caiu no Oceano Pacífico, a 1.180 quilómetros da costa japonesa. (Clarifica a data do disparo e o tipo de míssil, que foi de médio alcance)