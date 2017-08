Actualidade

O Mónaco, campeão da liga francesa de futebol, treinado pelo português Leonardo Jardim, oficializou hoje a contratação do senegalês Keita Baldé, proveniente da Lazio, que assinou até 2022.

"Estou muito satisfeito por me ter juntado ao Mónaco, um clube com tanta história. Estou muito feliz por estar aqui e ansioso por começar a jogar. Muitos jogadores e amigos falaram-me acerca do clube, o espírito do grupo e a equipa. Este é o projeto certo para mim. Estou muito feliz por me juntar a um grupo forte, com grandes jogadores, que teve uma grande temporada passada", afirmou o extremo de 22 anos, ao sítio oficial do emblema monegasco na internet.

Internacional pelo seu país, com 12 jogos e três golos, Baldé é produto da formação do Barcelona, tendo-se mudado para a capital italiana em 2011, mas apenas em 2013 se estreou pela equipa principal da Lazio, com apenas 18 anos.