Actualidade

O Benfica anunciou hoje que vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ndo castigo de 67 dias aplicado ao presidente 'encarnado' Luís Filipe Vieira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"O Sport Lisboa e Benfica considera totalmente inadequado, desajustado e injusto o castigo hoje aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ao presidente do Sport Lisboa e Benfica SAD, Luís Filipe Vieira, pelo que de imediato adotará os procedimentos adequados no sentido de recorrer desta decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD)", pode ler-se no comunicado divulgado na página oficial dos 'encarnados' na Internet.

Na nota, o Benfica refere que, na ocasião, o dirigente, "no exercício das suas legítimas funções e do seu livre direito de expressão, entendeu dar resposta a um conjunto de permanentes e reiteradas declarações, ora demagógicas, ora falsas, e na maioria dos casos eivadas de intoleráveis insinuações".