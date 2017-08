Actualidade

A chuva forte que caiu hoje ao início da noite em Beja provocou 10 inundações em habitações e vias públicas, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que as ocorrências foram registadas entre as 19:47 e até cerca das 22:30.

Também hoje à noite, no distrito de Évora, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro, ocorreram inundações em vias públicas em Montemor-o-Novo e no concelho de Arraiolos.