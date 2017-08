Actualidade

A greve dos trabalhadores da Autoeuropa convocada para hoje contra a obrigatoriedade do trabalho aos sábados nos próximos dois anos deverá ter uma "forte adesão", admitiu fonte sindical.

"Pelo reduzido número de pessoas que alguns autocarros transportavam, acreditamos que os trabalhadores que entraram para o turno da noite são em número muito inferior ao habitual, mas este turno também tem poucos trabalhadores", disse à agência Lusa Eduardo Florindo, do Sitesul, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul.

"Isto significa que os trabalhadores se identificam com os motivos que levaram a esta paralisação", acrescentou Eduardo Florindo, que acompanhou o início da greve junto às instalações da empresa, acompanhado por cerca de uma centena de trabalhadores que aderiram à greve.