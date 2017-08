Actualidade

O Conselho de Segurança da ONU condenou "veementemente" o lançamento pela Coreia do Norte de um míssil balístico que sobrevoou o Japão, numa declaração adotada, na terça-feira, por unanimidade, ao fim de três horas de reunião.

"O Conselho de Segurança condena veementemente o míssil balístico lançado pela República Democrática Popular da Coreia [nome oficial do país] que sobrevoou o Japão, assim como múltiplos outros lançados em 25 de agosto de 2017", diz o texto aprovado pelos 15 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluindo a China, aliada de Pyongyang.

A declaração unânime do Conselho de Segurança da ONU, que esteve reunido de emergência a pedido de Tóquio e de Washington, descreve as ações de Pyongyang como "ultrajantes" e insiste em exigir-lhe que "pare de imediato" com os lançamentos.