Actualidade

O número de mortos devido à passagem da tempestade Harvey pelos Estados Unidos, subiu para pelo menos 18, com três novas vítimas confirmadas em Houston, no estado do Texas.

O Instituto de Ciências Forenses do condado de Harris atualizou, na terça-feira à noite, o número de mortes relacionadas com a tempestade, incluindo uma mulher de 89 anos, encontrada a flutuar na água com 1,2 metros de altura na sua casa.

Outra mulher de 76 anos foi encontrada em condições semelhantes perto de um veículo, e um homem de 45 anos deixou a sua viatura e caiu nas águas das cheias, tendo sido transportado para o hospital, onde morreu na segunda-feira.