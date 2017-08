Actualidade

O Governo colombiano anunciou que vai pedir perdão pela responsabilidade em 17 mortes ocorridas numa operação aérea em 13 de dezembro de 1998 contra a povoação de Santo Domingo, no nordeste, junto à fronteira com a Venezuela.

Com esse ato, anunciado na terça-feira, o Governo vai cumprir a sentença de 30 de novembro de 2012 do Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos que condenou o Estado no âmbito do caso relativo ao chamado massacre de Santo Domingo, que deixou ainda 27 feridos.

O ato vai ser presidido pelo ministro da Justiça, Enrique Gil Botero, que irá atuar como porta-voz do Estado, indicou a presidência colombiana em comunicado.