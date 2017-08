Incêndios

Sete concelhos da região Centro do país, do Alto Alentejo e do Algarve estão hoje em risco muito elevado de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo a informação disponibilizada na página do IPMA na internet, estão em risco muito elevado de incêndio os municípios de Proença-a-Nova (Castelo Branco), Mação (Santarém), Gavião (Portalegre) e Alcoutim, Castro Marim, Tavira e São Brás de Alportel (Faro), num dia para o qual estão ainda previstos aguaceiros no interior Norte e Centro durante a tarde.

Além destes sete concelhos em risco muito elevado de incêndio, mais de outros 20 municípios estão em risco elevado, sobretudo no interior Norte e Centro e no Algarve.