Actualidade

A Austrália disse hoje ter repatriado um grupo de chineses que chegou por via marítima a território australiano, mas não clarificou, no entanto, se se tratavam de requerentes de asilo.

"Temos boas estratégias de segurança de fronteiras e detetámos estas pessoas", afirmou a ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Julie Bishop, ao canal 9.

A 20 de agosto, seis cidadãos chineses, a par com um presumível traficante de pessoas da Papua Nova Guiné, todos do sexo masculino, desembarcaram na ilha Saibai, no estreito de Torres (nordeste australiano), após terem sido intercetados pelas autoridades, informou hoje o jornal Sydney Morning Herald.