Actualidade

A Mota-Engil registou um resultado líquido de 4,6 milhões de euros entre janeiro e junho, uma descida de 94% face ao lucro de 72 milhões de euros obtido no período homólogo do ano passado, revelou hoje a construtora.

"Quanto ao resultado líquido, o Grupo Mota-Engil apresentou um valor de 5 milhões de euros, sem qualquer efeito extraordinário como sucedeu no período homólogo onde se registou um impacto positivo de 77 milhões de euros através da alienação do negócio da logística (Tertir) e das águas (Indáqua)", justificou a Mota-Engil.

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a companhia realçou "o crescimento de 15% no volume de negócios para 1.196 milhões de euros e um crescimento do EBITDA [lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] de 25% [para 186 milhões de euros]".