Actualidade

Os deputados da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) pediram hoje ao Governo da Birmânia ações imediatas para proteger os civis afetados pelos confrontos registados no estado de Rakhine, no oeste do país.

"A prioridade é o dever de proteger os civis. Todas as partes devem tomar medidas urgentes para proteger todos os indivíduos afetados pela violência, independentemente da sua origem étnica ou cidadania", declarou a deputada indonésia Eva Kusuma Sundari, num comunicado dos Parlamentares da ASEAN pelos Direitos Humanos (APHR, na sigla em inglês).

Desde sexta-feira, pelo menos 110 pessoas morreram durante a violência desencadeada pela onda de ataques reivindicados por rebeldes muçulmanos 'rohingya' contra postos oficiais em Rakhine.