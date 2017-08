Actualidade

A fábrica de automóveis da Autoeuropa em Palmela "está completamente paralisada em todas as seções" devido à greve que decorre hoje até ao final do dia contra o trabalho obrigatório ao sábado, disse à agência Lusa fonte sindical.

"Tal como prevíamos, está a haver uma forte adesão à greve. Isto prova que os trabalhadores se identificam com os motivos que levaram a esta paralisação", disse Eduardo Florindo, do Sitesul, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul.

"Há centenas de trabalhadores em greve que estão concentrados aqui à entrada da empresa", acrescentou Eduardo Florindo, salientando quer os sindicatos continuam a aguardar por uma resposta ao pedido de reunião que fizeram à administração da Autoeuropa.