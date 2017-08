Autárquicas

O candidato do PS à Câmara de Lisboa apresentou hoje o seu programa, com medidas como a criação de limites ao alojamento local e a melhoria dos transportes públicos, visando estar "à altura das necessidades do futuro".

Falando na apresentação do documento na sede da campanha, em Lisboa, Fernando Medina disse que o programa de governo da cidade da candidatura "Lisboa Precisa de Todos" resulta de um "amplo debate público com a sociedade civil e do contributo de muitas centenas de milhares de cidadãos" e visa "estar à altura das necessidades do futuro da cidade".

Em causa estão 25 medidas para implementar até 2021, uma das quais implica a alteração do Regime do Alojamento Local, "para que o município tenha o poder de autorizar o acesso ao alojamento local em zonas determinadas", nomeadamente bairros históricos.