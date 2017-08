Actualidade

Adrien voltou hoje a estar limitado no treino da seleção portuguesa de futebol, o último antes da receção às Ilhas Faroé, e deverá falhar o jogo de quinta-feira, numa sessão em que já participou Ricardo Pereira.

Tal como aconteceu na terça-feira, o médio do Sporting, que tem um problema numa costela, trabalhou à margem dos restantes colegas de equipa e tudo indica que vai ser poupado no jogo do Estádio do Bessa, de qualificação para o Mundial2018.

A novidade na sessão, que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras, foi a presença de Ricardo Pereira, lateral do FC Porto, chamado na véspera pelo selecionador Fernando Santos para colmatar a ausência de João Cancelo, que abandonou os trabalhos da seleção nacional devido a lesão.