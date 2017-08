Mundiais Judo

A judoca portuguesa Telma Monteiro apurou-se hoje para a terceira ronda dos Mundiais de Budapeste, ao eliminar a campeã olímpica, a brasileira Rafaela Silva, com um 'waza-ari' a pouco mais de 40 segundos do final de combate.

Telma Monteiro, medalha de bronze no Rio2016, chegou aos Mundiais sem o estatuto de cabeça de série, depois de uma cirurgia ao ombro que a obrigou a parar por longos meses, razão pela qual encontrou de forma prematura a campeã olímpica.

A judoca portuguesa tentou sempre atacar e viu os juízes castigaram ainda no início a brasileira com um 'shido', com Telma a conseguir já quase no final uma projeção muito perto do 'ippon' - que lhe deu o 'waza-ari' -, controlando depois a vantagem, apesar do contra-ataque de Rafaela Silva.