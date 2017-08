Actualidade

O sentimento económico continuou a aumentar em agosto na zona euro, atingindo o nível mais alto da última década (111,9), enquanto na União Europeia (UE) permaneceu praticamente estável, também nos 111,9, divulgou hoje a Comissão Europeia.

De acordo com os dados da Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, nos 19 países da moeda única o indicador do sentimento económico subiu 0,6 pontos em agosto, para 119,9, "o valor mais alto em mais de dez anos", e na UE recuou 0,3 pontos, também para 119,9, "ligeiramente abaixo do máximo de 10 anos atingido em julho".

A subida do indicador na zona euro resultou da melhoria da confiança na indústria e nos serviços, em parte anulada pelos "significativos decréscimos" registados nos setores do comércio a retalho e da construção.