Actualidade

Figueira da Foz, Coimbra, 30 ago (Lusa) -A Câmara da Figueira anunciou hoje que vai participar ao Ministério Público a ocorrência de "diversos atos de vandalismo" ocorridos no passadiço do areal urbano, que terão provocado "milhares de euros de prejuízos".

Numa nota divulgada hoje, a autarquia expressa a sua indignação contra "diversos atos de vandalismo entre a Praia de Buarcos e a Praia do Relógio, na área de intervenção de requalificação do areal", ocorridos no fim de semana.

De acordo com fonte do executivo, terão sido vandalizados troços dos passadiços de madeira, candeeiros de iluminação e estruturas de apoio, tendo sido roubados projetores de iluminação, cabos e material informativo.