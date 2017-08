Actualidade

A Turismo do Centro defendeu hoje a expansão do Aeroporto do Porto para responder ao "esgotamento do Aeroporto de Lisboa" e avisou que o problema só ficará resolvido com a utilização da base aérea de Monte Real para voos comerciais.

"A possibilidade de abrir a base aérea de Monte Real a voos comerciais, há muito defendida pelo Turismo Centro de Portugal e por destacados dirigentes políticos e empresariais do país, é uma solução óbvia e que deverá ser considerada, uma vez que reduzirá a pressão sobre o Humberto Delgado. Basta lembrar que há milhares de passageiros com destino a Fátima que desembarcam em Lisboa e que poderiam optar por Monte Real, a exemplo do que fez o papa Francisco em maio", refere a Comissão Executiva da Turismo Centro de Portugal, em nota divulgada hoje.

A Turismo do Centro manifesta "grande preocupação [com] as notícias recentes sobre os constrangimentos do Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa), que, "segundo o jornal Expresso, já não consegue dar resposta ao aumento da procura, sendo obrigado a rejeitar solicitações de companhias aéreas, uma vez que os principais horários estão esgotados".