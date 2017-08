Actualidade

O futebolista André Horta, médio de 20 anos, vai ser jogador do Sporting de Braga até ao final da época 2017/18, por empréstimo do Benfica, comunicou hoje o clube da Luz na sua página oficial.

"O futebolista do Benfica André Horta vai ser emprestado ao Sporting de Braga por uma época desportiva. O clube deseja sucesso desportivo ao atleta neste novo desafio profissional, desta feita no Alto Minho", refere a nota na página do Benfica.

André Horta, que tinha chegado à Luz na última época, proveniente do Vitória de Setúbal, teve uma participação importante na Liga de 2016/17, na qual foi titular nas primeiras jornadas e marcou um golo, num triunfo fora com o Tondela (2-0).