O número de empregos criados nos Estados Unidos pelo setor privado atingiu os 237.000 em agosto, ultrapassando as expectativas dos analistas internacionais, que apontavam para cerca de 185.000, segundo o relatório do instituto de investigação ADP, hoje divulgado.

A criação de empregos privados na maior economia do mundo situou-se em 201.000 em julho e 192.000 em junho, o que sinaliza uma melhoria do mercado de trabalho no país, refere em comunicado.

As pequenas empresas foram responsáveis pela criação de 48.000 empregos, contra 74.000 criados pelas médias empresas e 115.000 pelas grandes empresas.