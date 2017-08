Actualidade

O líder da Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, Afonso Dhlakama, disse, em entrevista divulgada hoje, que vai assinar com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, o acordo para uma paz definitiva no país, entre outubro e novembro.

"Este é o terceiro acordo que vou assinar. Será em outubro ou novembro, o mais tardar no princípio de novembro", afirmou Afonso Dhlakama, em entrevista ao Canal de Moçambique, publicada hoje.

O presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) declarou que o partido está a negociar com cautela com o Governo moçambicano, para evitar um novo falhanço, depois do que aconteceu com os anteriores entendimentos entre as partes.