A economia dos Estados Unidos cresceu 3% no segundo trimestre deste ano, na comparação com igual período de 2016, revelou hoje o Departamento do Comércio norte-americano.

Em julho, o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 2,6% em termos homólogos, segundo dados oficiais citados pela agência de notícias financeiras Bloomberg.

A segunda estimativa para o crescimento do PIB norte-americano ficou acima da média dos analistas internacionais, que esperavam que se situasse na casa dos 2,8%.