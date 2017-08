Actualidade

O sul-coreano Suk vai jogar no Troyes, 11.º classificado da primeira liga francesa de futebol, por empréstimo de uma temporada do FC Porto, anunciou hoje o clube francês, que fica com opção de compra.

O avançado, de 26 anos, terá ainda de cumprir exames médicos antes de ser opção para o treinador Jean-Louis Garcia, num empréstimo por um ano.

O internacional sul-coreano (11 jogos, quatro golos) embarca em novo empréstimo, depois de em 2016/17 ter jogado nos turcos do Trabszonspor (17 jogos, um golo) na primeira metade da temporada, e mos húngaros do Debrecen (13 jogos, um golo) na segunda.